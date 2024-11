Iltempo.it - L'intervista a Gasparri: “Berlusconi aveva ragione, quella di alcuni giudici è un'eversione politica”

Leggi su Iltempo.it

«Dopo aver letto il vostro giornale, ho invidiato i cittadini della Corea del Nord. Non credo che, nemmeno da loro, vi sia una magistratura paragonabile aitaliana». Maurizio, presidente dei senatori di Forza Italia, commenta così le clamorose novità sul conflitto tra magistratura e.Ieri mattina il nostro giornale, in esclusiva, ha raccontato il modello Lucano. Che idea si è fatto? «Sono rimasto sconcertato, non conoscevo quelle intercettazioni, ma deduco che, al contrario, fossero ben note al Csm. Questo Siriani appare e si pone come un consulente, un sodale politico, consiglia mosse e contromosse. E dà interpretazioni politiche della legge. Non è altro che un'ulteriore dimostrazione di come Magistratura Democratica sia, a tutti gli effetti, un soggetto politico, a supporto dei loro amici e dei loro obiettivi politici.