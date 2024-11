Oasport.it - L’azzurro della combinata nordica maschile è sbiadito. Tornerà di zaffiro nel 2024-25?

Il compito dell’analista non è di essere tifoso o spin doctor di chicchessia, bensì di esaminare la situazione in maniera intellettualmente onesta, traendo le conclusioni del caso. Se qualcuno se ne dovesse avere male, pazienza. Un dato fattuale è tale. Va contestualizzato, non può essere opinabile o contraddetto. Al riguardo, è innegabile comesia.Veniamo da una stagione complessivamente anonima, al terminequale il miglior risultato è stato un 14° posto conseguito da Samuel Costa, peraltro sorprendentemente ritiratosi in primavera. Il trentaduenne altoatesino ha effettuato una scelta di vita, dismettendo i panni di atleta per intraprendere un diverso percorso. Scelta singolare,nel bel mezzo di un quadriennio olimpico che culminerà con un’edizione dei Giochi casalinga, ma indubbiamente rispettabile.