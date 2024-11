Sport.quotidiano.net - KC21, capolavoro tricolore. A Civitanova è scudetto

"È successo l’incredibile. Non credevamo, sinceramente, di essere pronti a questi livelli e invece.". Invece, il team di cestisti con la sindrome di Down che ieri ha partecipato alle finali dei campionati nazionali Fisdir 2024 tenutesi al PalaRisorgimento diMarche ha vinto lo. Le parole di apertura sono di Marcello Micheloni, coach e supervisore di un progetto nato dalla collaborazione tra Anffas Onlus Sassuolo e Libertas Fiorano, sostenuto anche da Champion, Game7Athletics e altre realtà della zona, tra cui Pallacanestro Sassuolo. Fatica a trattenere l’emozione, Micheloni, in coda al ‘botto’ confezionato ieri dai ‘suoi’ ragazzi, che hanno alzato il trofeo dopo una partita tiratissima – finita 15-12 – che ha vistoprevalere su, che pure l’aveva battuta nella fase a gironi.