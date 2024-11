.com - Incidente a Santa Marinella, investita maestra in pensione: morta 80enne

Tragedia alle porte di Roma. Una donna di 82 anni èin unstradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’Aurelia. Vittima unainche è statada un’auto mentre tornava a casa. Inutili i tentativi di soccorso, la donna è deceduta poco dopo l’inIl dramma è avvenuto domenica, 24 novembre, nel tratto urbano dell’Aurelia in prossimità dell’incrocio con via dei Tulipani. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada per rincasare quando è stata colpita da un’auto che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale per i rilievi e i carabinieri per la viabilità. All’arrivo dei soccorritori le condizioni della vittima erano però già disperate e nonostante i tentativi non è rimasto che constatare il decesso.