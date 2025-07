Mbappé al Real ha lasciato il numero 9 perché non è un 9 la stampa spagnola ci arriva con calma

Con il numero 10 libero dopo la partenza di Modric, Mbappé he pensato: è mio il 10, lo voglio. Il 9 del Real Madrid è ufficialmente libero per chi dovesse arrivare. Secondo Alfredo Relano, su As, “certi numeri mantengono ancora un significato nonostante siano passati 30 lunghi anni da quando la Premier League ha deciso di porre fine alla numerazione tradizionale”. Mbappé ha accettato il 9 lasciato libero da Benzema, al suo arrivo, “ma ora ha alzato il dito per rivendicare il numero 10, anche se non è un 10. Con quel numero, si vorrebbe vedere un centrocampista creativo o un trequartista. E Mbappé se la prende, perdendo un altro numero di classifica, il 9. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé al Real ha lasciato il numero 9, perché non è un 9 (la stampa spagnola ci arriva con calma)

Mbappé sarà il nuovo numero 10 del Real Madrid al 99%: tsunami di vendite in arrivo (As) - Kylian Mbappé sarà il nuovo numero dieci del Real Madrid? Tutto va in quella direzione lì. A seguire quanto scritto da As sull’argomento con le ultime di questa curiosa vicenda.

Mbappé prossimo numero 10 del Real Madrid, quanto farà guadagnare la sua maglia: cifre folli - L’attaccante francese cambia maglia e lo farà indossando un numero storico anche per i Blancos: scopri il possibile incasso dalla vendita delle t-shirt Mbappé prossimo numero 10 del Real Madrid, quanto farà guadagnare la sua maglia: cifre folli (LaPresse) – SerieANews.

