Partecipa a una cena fra amici, e poi trascorre il resto della serata con loro, condividendo momenti di intimitĂ : il tutto, però, finisce in una chat di WhatsApp senza il suo consenso, e per questa ragione una donna ha deciso di denunciare l'accaduto. La procura di Genova ha pertanto provveduto ad aprire un fascicolo per indagare sul caso. Ovviamente, trattandosi di una vicenda molto delicata, le autoritĂ stanno mantenendo il massimo riserbo. Sappiamo però che l'episodio si è verificato a inizio giugno, durante una cena privata fra amici. Il gruppo avrebbe cenato in un locale di Bogliasco. A partecipare all'evento sono stati la donna che ha sporto denuncia per revenge porn, un notaio, un medico, il proprietario del ristorante e la compagnacollega di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prima la cena, poi il sesso di gruppo. Tutto finisce nelle chat WhatsApp: scatta la denuncia

