Israele | uno Stato palestinese non si realizzerà

Non sarà creato alcuno Stato palestinese in Medioriente. Lo ha ribadito con forza il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Israele: “uno Stato palestinese non si realizzerà”

In questa notizia si parla di: palestinese - stato - israele - realizzerà

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

22 LUGLIO 1968 moriva GIOVANNINO GUARESCHI "Comunque è sempre infinitamente più difficile essere semplici che essere complicati". L'ideatore di Peppone e Don Camillo è stato uno dei più importanti intellettuali civili italiani del Novecento, attività che Vai su Facebook

Incitano alla pulizia etnica a Gaza: l'Olanda dichiara i ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae; Mozione del M5S a Terni: riconoscimento dello Stato di Palestina e stop alla vendita di armi a Israele; La sorpresa «positiva» di Trump per Gaza: 1 milione di deportati in Libia.