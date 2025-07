A Brunate è in vendita Villa Bonacossa un gioiello unico sul Lago di Como

Un’elegante residenza storica affacciata sul Lago di Como, in una posizione panoramica esclusiva, è ora in vendita tra le disponibilità immobiliari di Leonard Luxury Real Estate. Si tratta di una delle proprietà più affascinanti e prestigiose della regione - nota per essere stata a lungo la villa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La nuova vita di Villa Fiori. Firmato l’atto di vendita. Primi interventi tra due mesi - Il sindaco Paolo Michelini e il consigliere delegato al patrimonio Gianluca Priori comunicano che, a seguito del bando d’asta e della conseguente aggiudicazione, è stato formalmente sottoscritto dal Notaio Vincenzo De Luca di Borgo a Mozzano il contratto di vendita dell’immobile di proprietà comunale di Villa Fiori.

La bellissima villa che bacia il lago di Como è in vendita - Sulle splendide rive del Lago di Como, nel borgo di Brienno,  si trova questa villa storica pieds-dans-l’eau, in vendita da Lionard Luxury Real Estate, che gode di una posizione privilegiata che permette di esplorare le meraviglie naturali e storiche della zona.

Nei guai per ricettazione, 2 bolle papali nella villa in vendita tra Lucca e la Versilia - Lucca, 26 giugno 2025 – Mette in vendita tramite una grossa agenzia immobiliare la sua dimora storica nell’entroterra fra Lucca e la Versilia, ma finisce nei guai per ricettazione di beni culturali.

Dopo mesi di indiscrezioni e alcune smentite, è arrivata oggi la conferma ufficiale della vendita della prestigiosa Villa Ferragnez sul Lago di Como: ecco chi l'ha acquistata e a quanto. https://f.mtr.cool/xxyykirlqv #villa #ferragnez #lagocomo #lusso #immobili #e Vai su X

