Aggrediti all’autogrill perché ebrei | Credevo l’Italia fosse tollerante La condanna bipartisan La Russa | Grave episodio di antisemitismo

“Mio figlio non smetteva di piangere, eravamo entrambi sotto choc. Non pensavo che accadesse a me e soprattutto in Italia che credevo un Paese tollerante, dove sentirsi al sicuro”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è il 52enne francese di origini ebree aggredito nella stazione di servizio a Lainate, nel Milanese, al grido di “ Free Palestine ” da alcune persone presenti all’autogrill mentre era con suo figlio di 6 anni. Parte di quanto accaduto è stato ripreso con lo smartphone dallo stesso turista ( qui il video ): si vedono alcuni avventori inveire contro i due, che in quel momento indossavano la kippah: “Andate a casa vostra, assassini ”, “Palestina libera”, sono alcune delle urla che si sentono nel video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggrediti all’autogrill perchĂ© ebrei: “Credevo l’Italia fosse tollerante”. La condanna bipartisan, La Russa: “Grave episodio di antisemitismo”

