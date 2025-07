Vlahovic Juve | o Milan o…Milan per ora! Rossoneri unica squadra in corsa ma il piano di Tare può creare ‘problemi’ ai bianconeri Svelato il motivo

Vlahovic Juve: il Milan è l’unica squadra in corsa, ma il piano di Tare può creare ‘problemi’ ai bianconeri. Ecco perché complica tutto. Il calciomercato Juve è un’intricata partita a scacchi il cui pezzo più importante e ingombrante è Dusan Vlahovic. Come riportato da Tuttosport, la sua complessa situazione sta bloccando l’intero mercato in entrata della Vecchia Signora, costringendo la dirigenza a valutare un cambio di strategia per non rimanere con le mani in mano. La strategia attendista del Milan. Considerato fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor a causa di un ingaggio che nella prossima stagione diventerà insostenibile, il centravanti serbo ha un unico, vero pretendente: il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

