Scaroni il dialogo rubato | Jashari? Non vogliamo offrire troppo

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, arrivato al Consiglio di Lega, si lascia sfuggire una battuta con l'addetto alla sicurezza dell'edificio su Jashari, obiettivo di mercato del Milan: "Non vogliamo offrire troppo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scaroni, il dialogo rubato: "Jashari? Non vogliamo offrire troppo"

In questa notizia si parla di: scaroni - jashari - vogliamo - offrire

Jashari al Milan, Scaroni spiazza tutti: “Non vogliamo farlo” - Le dichiarazioni del presidente dei rossoneri, intercettato dai cronisti a margine dell’assemblea della Lega di Serie A La telenovela Ardon Jashari si è arricchita di un nuovo capitolo.

#Milan - La battuta del presidente #Scaroni in Lega su #Jashari: "Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi" @calciomercatoit Vai su X

Scaroni, il dialogo rubato: Jashari? Non vogliamo offrire troppo; MP VIDEO - Scaroni all'arrivo in Lega: Jashari? Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi; Scaroni sull'affare Jashari: Non vogliamo offrire troppo. Lui vorrebbe venire a tutti i costi.

Jashari al Milan, Scaroni spiazza tutti: “Non vogliamo farlo” - Le dichiarazioni del presidente dei rossoneri, intercettato dai cronisti a margine dell'assemblea della Lega di Serie A ... Lo riporta calciomercato.it