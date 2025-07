Calciomercato i veri sceicchi sono nella Premier League

La sessione estiva del calciomercato 2025 è arrivata giusto a metà e il dato unico e incontrovertibile è che i veri sceicchi del calcio mondiale non sono nel deserto dell’Arabia Saudita, dove pure non se la passano male, ma a Londra e dintorni. In un mese di trattative, colpi e affari record la Premier League ha già speso quasi quanto nell’estate 2024, primato storico raggiunto dai volumi del mercato inglese: 1,95 miliardo di euro contro i 2,37 di un anno fa (fonte Transfermarkt). E non è finita. Anzi. Perché il colpo più folle è sempre dietro l’angolo e nel caso della Premier League porta il nome di Aleksander Isaks, attaccante del Newcastle che il Liverpool brama e che costa solo – si fa per dire – 175 milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Calciomercato, i veri sceicchi sono nella Premier League

