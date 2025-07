The National interest | La Russia ha vinto a Putin ora conviene fermare la guerra

“La Russia ha giĂ ampiamente raggiunto i suoi obiettivi” in Ucraina e per questo motivo il leader russo Vladimir Putin dovrebbe riconoscere che “è tempo di dichiarare vittoria”. A scriverlo, nero su bianco, non è Russia Today o Sputnik ma la prestigiosa rivista statunitense The National Interest, in un articolo firmato da Thomas Graham, illustre membro del Council on Foreign Relations e autore del libro Getting Russia Right. A questo punto le ipotesi sono due: o la propaganda “putiniana” ha pervaso anche il Council on Foreign Relations e un autore come Graham, oppure gli americani – perlomeno alcuni – sono piĂą realisti e lucidi di quanto non lo siano generalmente gli europei – che nel frattempo si sono fatti bellamente umiliare da Donald Trump sul fronte dei dazi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

