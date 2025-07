Pelago i vigili del fuoco salvano un gattino incastrato in un tubo | ora si chiama proprio Tubo

Pelago (Firenze), 29 luglio 2025 – Poteva finire molto peggio per il piccolo gatto randagio che stamani si è i nfilato in un tubo di sfiato, rimanendo incastrato nel sistema di aerazione sotto un’abitazione privata in piazza Lorenzo Ghiberti, a Pelago. Fortunatamente i proprietari della casa hanno udito i suoi miagolii e allertato i soccorsi. Alle 8,10 sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve. Dopo un’attenta valutazione della situazione, i pompieri hanno rotto una porzione del muro e tagliato la tubazione per liberare l’animale, che si trovava in una posizione critica, bloccato con la testa in giù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

