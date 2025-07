Bambino finisce in un pozzo in spiaggia a Molfetta | salvato dal padre e dai vigili del fuoco

Attimi di paura si sono vissuti sulla costa di Molfetta nel pomeriggio di domenica 27 luglio, dove un bambino di 11 anni è precipitato in un pozzo profondo circa quattro metri, a poca distanza da uno stabilimento balneare. Il piccolo è caduto in un cunicolo con un metro d’acqua sul fondo, in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

