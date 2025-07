Calciomercato Roma | occhi su Claudio Echeverri gioiello argentino del Manchester City

La Roma ha accellerato le proprie mosse sul mercato. Dopo le sollecitazioni di Gian Piero Gasperini, che al termine delle amichevoli estive aveva sottolineato la necessità di rinforzi immediati, la dirigenza ha iniziato a muoversi con decisione per completare la rosa. Se nei giorni sono arrivati innesti importanti in diversi reparti, ora l’attenzione del direttore sportivo Ricky Massara si sposta sull’attacco: in particolare sul ruolo di trequartista dietro la punta, accanto a Dybala, Soulè e Baldanzi. Perché la Roma guarda a Claudio Echeverri. Tra i nomi monitorati dalla Roma ci sarebbe quello di Claudio Echeverri, trequartista classe 2006 di proprietà del Manchester City, cresciuto nel River Plate e soprannominato “ El Diablito ” per la sua fantasia e imprevedibilità . 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: occhi su Claudio Echeverri, gioiello argentino del Manchester City

