Asllani Inter la sua cessione sta bloccando il mercato | problemi per i nuovi arrivi a centrocampo il motivo

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Kristjan Asllani all' Inter è sempre piĂą in bilico. Il centrocampista albanese, arrivato due stagioni fa dall'Empoli, non ha trovato continuitĂ in nerazzurro e anche nel progetto tattico di Cristian Chivu non sembra essere una prima scelta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a cederlo per fare spazio a un nuovo innesto in mediana, ma la situazione è piĂą complicata del previsto. Nei giorni scorsi è arrivata una proposta dal Betis Siviglia, club spagnolo che aveva manifestato interesse concreto per il classe 2002.

