Kolo Muani Juve | ecco l’offerta sul tavolo e la risposta del PSG! Il francese vive da separato in casa a Parigi e spinge per tornare La trattativa è un intrigo | tutti i dettagli

Kolo Muani vuole solo la Juve: rifiutate le offerte inglesi si tratta tra bianconeri e PSG: ecco l’ultima offerta della dirigenza juventina Un separato in casa che sogna il ritorno alla base. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la telenovela per il futuro di Randal Kolo Muani è entrata nella sua fase piĂą calda. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kolo Muani Juve: ecco l’offerta sul tavolo e la risposta del PSG! Il francese vive da separato in casa a Parigi e spinge per tornare. La trattativa è un intrigo: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: kolo - muani - juve - ecco

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

#Calciomercato #Juve: #Kolo #Muani non si sblocca? Ecco #Darwin #Núñez! Vai su X

Juventus, le alternative a Kolo Muani in attacco: ci sono Nunez, Hojlund e Goncalo Ramos. Chi vi piacerebbe di piĂą? Vai su Facebook

Calciomercato Juve: Kolo Muani più vicino, ecco come! Vlahovic o va o non vede il campo; Juventus, colpo vicinissimo: Sky Sport dà l’annuncio; Sancho, Kolo Muani o entrambi? Così Tudor cambia la Juve in base ai suoi attaccanti.

Calciomercato Juve: Kolo Muani più vicino, ecco come! Vlahovic o va o non vede il campo - La strategia bianconera sulle punte inizia a delinearsi: la volontà del francese è chiara, per Dusan c'è solo il Milan di Allegri ... Da tuttosport.com

Calciomercato Juventus, duello tra Kolo Muani e Darwin Nunez - La Juventus accelera per un attaccante: trattativa in corso per Kolo Muani, ma c’è anche l’idea Darwin Nunez come alternativa ... europacalcio.it scrive