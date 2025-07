La Roma Femminile saluta Giacinti | Parte di un viaggio indimeticabile

La Roma Femminile e Valentina Giacinti si separano. È ufficiale la rescissione consensuale del contratto tra il club giallorosso e l’attaccante, che lascia così la Capitale dopo due stagioni intense, ricche di gol, successi e trionfi. Il club ha voluto salutare la numero 9 con un doppio messaggio sui propri canali ufficiali. Il primo, più emozionale: “ Ogni gol, ogni corsa, ogni emozione vissuta in giallorosso, sono stati parte di un viaggio indimenticabile. Grazie, Valentina! “. https:twitter.comASRomaFemminilestatus1950088908227956978 Poi un secondo post, più celebrativo, che ricorda il suo contributo alla straordinaria cavalcata della Roma negli ultimi anni: “Con 120 presenze e 51 gol, hai messo la firma sulla conquista di due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia! In bocca al lupo per il futuro!”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

