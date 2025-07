Ulivi colpiti da Xylella nell' aeroporto di Bari eradicato il primo albero

Hanno avuto inizio ieri mattina le operazioni di eradicazione degli ulivi infetti da Xylella fastidiosa, trovati all'interno dell'aeroporto di Bari, con l'intervento che ha coinvolto il primo albero. Lo riporta Ansa, citando Aeroporti di Puglia.Le operazioni proseguiranno anche oggi e dureranno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, 8 ulivi infettati da Xylella nell'area verde dell'aeroporto: eradicato il primo albero. Lavori per una settimana Vai su X

