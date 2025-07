Morte di Alex Marangon la famiglia passa al contrattacco | denuncia e richiesta danni

Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi sta valutando se iscrivere nomi nel registro degli indagati. La verit√†, per ora, resta sospesa tra rituali, sostanze e interrogativi ancora aperti. 🔗 Leggi su Repubblica.it ¬© Repubblica.it - Morte di Alex Marangon, la famiglia passa al contrattacco: denuncia e richiesta danni

Un anno di dubbi e silenzi sulla morte di Alex Marangon - √ą passato un anno dalla morte di Alex Marangon, il giovane di Marcon che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024¬†dopo una serata a tema sciamanico all'abbazia di Vidor, in provincia di Treviso.

Un anno fa la morte di Alex Marangon, il pap√†: “La verit√† √® ancora lontana e forse non la conosceremo mai” - Alex Marangon, 25 anni, scomparve il 30 giugno 2024. Tre giorni dopo il suo corpo fu trovato su un isolotto lungo il Piave.

Alex Marangon, querela e richiesta di risarcimento dalla famiglia. «Gesto estremo? Nessuna conferma dal diario» - «Alla luce del risultato tossicologico e del contenuto del diario di Alex Marangon, oltre che di quanto già appreso ... Scrive msn.com