Anche in assenza di tutti i dettagli sui termini dell’accordo tra la presidentessa della Commissione Europea e il Presidente americano, l’intesa a prima vista appare sfavorevole agli interessi economici dell’Unione. Rimane, tuttavia, incerto fino a che punto lo sia e discutibile perfino se lo sia o no, perchĂ© i punti di vista da cui valutarlo sono diversi ed opposti su alcuni fronti. Non si può nemmeno dire che sciolga le incertezze sul futuro degli scambi commerciali tra le sue aree, perchĂ© non è ancora chiara la portata delle concessioni che sui fronti del commercio mercantile, dei servizi e dei flussi di capitale la parte europea abbia fatto alla controparte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quanto è (davvero) sfavorevole all’Ue l’accordo commerciale con gli Usa? Scrive Zecchini