Volantini fatti a pezzi e lasciati sul furgone dell' associazione di volontariato | aperta inchiesta per minacce

Ha trovato il furgone, un Ford Transit, cosparso dei volantini dell'associazione fatti a pezzi. È per minacce che il presidente di un'associazione di volontariato di Agrigento ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. È accaduto tutto durante la notte nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: associazione - volantini - fatti - pezzi

Associazione mafiosa, ex assessora 'estranea i fatti' - Associazione mafiosa, ex assessora 'estranea i fatti' Mostra meno In evidenza In evidenza Gli asteroidi intorno a Venere un rischio per la Terra Angelina Jolie, 50 anni con i figli sognando la ... Lo riporta ansa.it

Associazione mafiosa, ex assessora 'estranea i fatti' - Ha reso una dichiarazione spontanea dicendosi completamente "estranea ai fatti" e si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al ... Segnala it.euronews.com