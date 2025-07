Raid russo in Ucraina | colpito carcere a Zaporizhzhia almeno 20 morti e 40 feriti

Un nuovo e sanguinoso raid russo in Ucraina ha colpito nella notte tra domenica e lunedì la regione di Zaporizhzhia, provocando almeno 20 morti e oltre 40 feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e confermato da diverse fonti ucraine, otto bombardamenti hanno interessato l’area, ma il più devastante è avvenuto in un carcere della regione, dove sono state uccise 16 persone. Il bilancio complessivo, aggiornato anche con i dati provenienti dalla regione di Dnipro, dove si sono registrate altre quattro vittime, evidenzia l’intensificarsi degli attacchi russi sull’Ucraina nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Raid russo in Ucraina: colpito carcere a Zaporizhzhia, almeno 20 morti e 40 feriti

