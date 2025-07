Napoli ‘zone rosse’ bocciate dal Tar | accolto ricorso delle associazioni

(Adnkronos) – 'Zone rosse' a Napoli bocciate dal Tar. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso delle associazioni. È stata annullata dunque l'ordinanza con la quale la prefettura di Napoli aveva prorogato i divieti nelle zone a rischio della città . Lo hanno comunicato i legali che avevano promosso il ricorso contro la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

