Due libri per esplorare l’arte contemporanea con leggerezza e profondità: Davide Uria racconta Fontana e guida il lettore tra stanze, artisti e spaesamenti creativi. L’arte contemporanea, si sa, non è facile. Non parla sempre un linguaggio immediato, non si lascia spiegare con formule semplici, spesso provoca più smarrimento che entusiasmo. Eppure, può succedere che proprio in mezzo a un museo pieno di installazioni incomprensibili, o davanti a una tela tagliata in due, ci si senta vivi. È da questa tensione – tra spaesamento e fascino – che nascono i due libri di Davide Uria: Lucio Fontana spiegato a mia nonna: Perché i tagli sono opere d’arte e Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea: Dieci stanze, dieci artisti, dieci sopravvivenze possibili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Capire l’arte contemporanea con Davide Uria: ironia, tagli e sopravvivenze