Gaza media | Con no Hamas a tregua Israele avvierà annessione Striscia

(Adnkronos) – Israele inizierebbe ad annettere aree della Striscia di Gaza se da Hamas non dovessere arrivare una risposta positiva al lavoro dei mediatori per un cessate il fuoco nell'enclave palestinese e il rilascio degli ostaggi. E' quanto si legge sul Times of Israel che rilancia un articolo del giornale Maariv in cui si afferma.

Gaza, Rackete (Left) svicola su Hamas – Video - (Adnkronos) – L’eurodeputata della Left Carola Rackete (indipendente, Germania), nota in Italia come ‘la Capitana’ dai tempi del governo Conte uno, evita di rispondere su un nodo politicamente molto delicato, ovvero se la Sinistra consideri o meno Hamas, i Fratelli Musulmani e le organizzazioni sunnite in generale come alleati politici nella lotta in sostegno alla […]

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

