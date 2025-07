Ai domiciliari e sospeso dall’ordine continua ad esercitare la professione in casa dei genitori | in carcere

MASSA – Di nuovo nei guai il medico massese già condannato in primo grado per aver esercitato la professione in uno studio medico abusivo e senza le necessarie autorizzazioni I finanzieri del dipendente gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Massa Carrara, nei giorni scorsi, all’esito di ulteriori indagini delegate dalla procura hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Massa, nei confronti del medico. Il professionista, gia? coinvolto in una precedente e articolata attivita? investigativa condotta dalla procura e svolta dai militari del Gruppo Guardia di Finanza, era stato condannato in primo grado, con sentenza del 17 luglio, a una pena di oltre 4 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it