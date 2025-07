Wrestling Chelsea Green abbandona i social dopo le polemiche sul suo tributo a Hulk Hogan

Chi l’avrebbe mai detto che anche il mondo del wrestling, come quello della politica, è fatto di strumentalizzazioni, termini ambigui e diplomazia. L’ha imparato a sue spese la wrestler della WWE, Chelsea Green,  che ha deciso di allontanarsi temporaneamente dai social network dopo essere stata travolta da critiche per le sue parole in memoria di Hulk Hogan, icona del wrestling scomparsa lo scorso 24 luglio all’età di 71 anni. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme. Cosa ha detto Chelsea Green su Hulk Hogan. I’ve tried to keep my page positive and comedic, but today, a lot changed. and it hit harder than I expected. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wrestling, Chelsea Green abbandona i social dopo le polemiche sul suo tributo a Hulk Hogan

