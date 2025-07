L’estate della moda

Baleari, Costa Azzurra, Versilia, Sardegna e Lampedusa. Quest’estate tutto parla di Mediterraneo e di stile con i numerosi take-over che i principali marchi del lusso hanno progettato per offrire un’esperienza senza precedenti. Dopo il successo della scorsa stagione estiva, Paul & Shark torna a Formentera nel cuore Es Pujols. La destinazione è Juvai, molto più di un ristorante, un punto d’incontro dove la creatività è regina. Qui, ogni dettaglio dai complementi di cotone al legno chiaro, dal ristorante al dehor sul mare parla di Paul & Shark e di bellezza in un contesto dove natura la natura regna sovrana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’estate della moda

Uomo, passione denim: tutti i capi in jeans più alla moda da non lasciarsi sfuggire per la primavera – estate 2025. - Il denim si conferma anche quest’anno un grande protagonista di tutta la moda primavera – estate 2025 adatto per ogni occasione, nei lavaggi più chiari fino a quelli scuri.

Sandali in corda 2025: la scarpa più comoda (e alla moda) dell’estate - T ra i trend che stanno scalando silenziosamente le classifiche dello stile, i sandali in corda 2025 sono la sorpresa più inattesa eppure più naturale della stagione.

Primavera/Estate 2025: Le 10 tendenze moda da non perdere - Scopri le 10 tendenze moda Primavera/Estate 2025: trasparenze, colori pastello, tagli asimmetrici e ritorni retrò.

