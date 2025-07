Ztl Terni approvate le modifiche al regolamento | estensioni per eventi servizi e rider

Il Consiglio Comunale di Terni nella seduta di lunedì 28 luglio ha approvato le modifiche apportate al Regolamento della Ztl. Non è la prima volta che l’amministrazione Bandecchi interviene sul tema, nelle precedenti occasioni si era cercato di ridurre i permessi, in questo caso invece le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, teatro Verdi: “Petizione dei cittadini da apprezzare. Modifiche incompatibili con le tempistiche” - Cinquecento firme raccolte per apporre delle modifiche al progetto del teatro Verdi. La petizione è stata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione comunale, in un momento cruciale per arrivare al completamento dell’opera entro i termini indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Terni, abbattimento dei pini in via Bramante: Afor in azione. Due cantieri e modifiche alla viabilità GALLERIA FOTOGRAFICA - Due distinti cantieri per procedere con l’abbattimento dei pini collocati in via Bramante. A partire dalla prima mattinata di oggi – domenica 15 giugno – gli operatori dell’Afor sono interventi secondo cronoprogramma.

Estensione orari e nuovi permessi, Ztl Terni si cambia: c’è l’ok di Palazzo Spada - Nuovi permessi ed estensioni orarie per alcuni soggetti nelle zone a traffico limitato di Terni. Da umbria24.it

Ztl Terni: nuovi permessi temporanei, per eventi e delivery. Modifiche in arrivo - di Maria Giulia Pensosi Nuovo permesso delivery per ditte di ristorazione, permesso Eventi per accessi legati a manifestazioni, nuove categorie di permessi temporanei e permesso per i medici di tre an ... Lo riporta umbria24.it