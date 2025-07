Ravenna bella di sera continuano gli appuntamenti della rassegna serale

Nell’ambito della rassegna Ravenna Bella di Sera, che sta animando le serate estive in piazza San Francesco e nei vicini Chiostri Francescani, con ingresso libero e senza prenotazione, ecco gli appuntamenti della settimana.Mercoledì 30 luglio, in piazza San Francesco, alle 21.15, per Le Stelle di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it