Negli ultimi anni Varsavia ha abbracciato un processo di trasformazione sistemica che la sta portando a diventare una delle principali potenze cyber e militari d’Europa. Una rivoluzione silenziosa e strutturale che si sviluppa su più assi: difesa cibernetica, guerra cognitiva, intelligenza artificiale, sorveglianza marittima, sovranità tecnologica. A guidarla è una visione d’insieme, un ecosistema di attori istituzionali, militari e industriali, che lavorano in sinergia con un’intuizione geopolitica decisiva: non ci sarà deterrenza possibile senza superiorità decisionale. Coordinamento e preparazione La svolta si è materializzata attorno al 2019, con la creazione del Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (Woc), il Comando delle forze cibernetiche, pensato per coordinare la sicurezza informatica delle Forze Armate e garantire capacità offensive autonome. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da preda a predatore. Così la Polonia studia Mosca