Trovato morto in mare a Sanremo l'autopsia rivela cosa è successo a Jonathan Forzan | Fatale una congestione

I risultati dell'autopsia svolta ieri a Sanremo hanno rivelato cosa è successo a Jonathan Forzan, il 32enne scomparso e trovato morto dopo 3 giorni in mare: fatale una congestione dovuta ad un tuffo in acqua quando era ancora in corso la digestione del pranzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

