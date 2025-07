Come sarà il tempo ad agosto le previsioni meteo tra ondate di caldo estremo e instabilità

Il cambiamento climatico, negli ultimi anni, sta alterando in modo sempre più evidente i connotati delle stagioni. Le estati, un tempo scandite da fasi di caldo intervallate da rinfrescate temporanee, stanno lasciando spazio a lunghi periodi di calura intensa, in cui le temperature superano sistematicamente i valori considerati normali. Questo trend è ormai sotto gli occhi di tutti e non risparmia nessuna zona del pianeta, con l’area del Mediterraneo tra le più esposte a un innalzamento termico progressivo. In Italia, la stagione estiva ha ormai perso ogni parvenza di moderazione: le ondate di calore si fanno più precoci, più frequenti e soprattutto più durature. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it