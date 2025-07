A Sant' Agata di Puglia il Festival Letterario ‘Libri e Trasonne’

Quattordici appuntamenti, tre location d’eccezione, autori e autrici da tutta Italia, una grande rete di collaborazioni: la terza edizione del Festival Letterario di Sant’Agata di Puglia ‘Libri e Trasonne’ è pronta a tornare. Dal 31 luglio al 17 agosto il borgo si trasformerà in una piazza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: sant - agata - puglia - festival

Incidente a Sant’Agata Bolognese: morto il 17enne Rayane Essaid - Non ce l’ha fatta Rayane Essaid, il 17enne coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto venerdì 2 maggio all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica a Sant'Agata Bolognese.

Campo Calabro-San Roberto e Sant'Agata-Cardeto: dalla Regione ecco decreti e convenzione - "Dando seguito a quanto annunciato pubblicamente diversi mesi addietro nelle piazze di Cardeto e San Roberto, assieme ai sindaci, ai rispettivi Consigli comunali e alle autorità presenti, con enorme soddisfazione oggi comunichiamo che sono stati emanati dalla Regione Calabria i decreti di.

Papa Leone XIV, Terzi di Sant’Agata: “Le sue prime parole hanno ricordato Giovanni XXIII e Paolo VI” - Il messaggio di Fede e di preghiera pronunciato da Papa Leone XIV nel rivolgersi a Roma e al mondo ha toccato i cuori di tutti i Cristiani e di quanti credono nei valori profondi e universali dell’umanità È apparsa in tutta la sua immediatezza la forte impronta teologica e sociale del pontificato che questo missionario agostiniano intende dare.

"Libri e Trasonne" festival letterario a Sant'Agata di Puglia. Quattordici appuntamenti in tre location dal 31 luglio #ANSA Vai su X

'Libri e Trasonne' festival letterario a Sant'Agata di Puglia; La prima edizione del 'Sant’Agata Film Festival’ omaggia Ettore Scola; Sant'Agata di Puglia, il Natale si trasforma in un viaggio emozionante attraverso cultura e spettacolo.

"Libri e Trasonne" festival letterario a Sant'Agata di Puglia - Quattordici appuntamenti, tre location d'eccezione, autori e autrici da tutta Italia: la terza edizione del Festival letterario di Sant'Agata di Puglia (Foggia) "Libri e Trasonne" torna dal 31 luglio ... Secondo msn.com

Sant'Agata Film Festival in omaggio a Ettore Scola - Ansa.it - Nasce il Sant'Agata Film Festival, che animerà lo splendido borgo pugliese di Sant'Agata di Puglia (FG) dal 25 al 29 settembre. Segnala ansa.it