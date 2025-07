Sul fronte scientifico, è intervenuto il dott. Francesco Vaia: "Nessun allarmismo. Colpisce al massimo persone molto anziane, immunodepresse e che hanno altri problemi". Anche Salgono a 5, dall'inizio dell'anno, le vittime per il virus West Nile in Italia. Dopo un decesso in Piemonte nei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - West Nile, 2ª vittima in Campania, 5ª in Italia: morto 74enne all’ospedale di Napoli, era ricoverato dal 20 luglio per patologie pregresse