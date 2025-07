Spari ad Acilia | 19enne colpita da un proiettile vagante

Ostia, 29 luglio 2025 – Due episodi distinti, ma con un possibile collegamento sul quale sono in corso le verifiche degli investigatori: a distanza di poco tempo ad Acilia, nella notte tra domenica e lunedì, è e sploso un ordigno davanti a un forno, e circa due ore dopo alcuni colpi d’arma da fuoco, che sarebbero partiti da un’auto in transito, hanno ferito una ragazza di 19 anni, di origine egiziana, che si trovava sul balcone dell’abitazione del padre. La ragazza è stata portata in ospedale in condizioni non gravi. I carabinieri di Acilia e della Compagnia di Ostia hanno subito avviato le indagini, raccogliendo dichiarazioni per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

