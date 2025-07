Attivista barese detenuto in Israele l' appello del Comune | Missione pacifica liberatelo

E' ancora detenuto in Israele l'attivista e skipper barese Tony La Piccirella assieme ad altri 13 volontari che erano a bordo della nave Freedom Flotilla Handala, intercettata dalle forze militari israeliane mentre faceva rotta verso la striscia di Gaza. Â Gli attivisti, in base a quanto riporta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: attivista - barese - detenuto - israele

#FreedomFlotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame. Ci sono due italiani, lo skipper italiano Tony La Piccirella, barese, e il blogger siciliano @mazzeoantonio Vai su X

Attivista barese detenuto in Israele, l'appello del Comune: Missione pacifica, liberatelo; Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio: ci sono anche due attivisti italiani; Israele sequestra nuovamente la nave della Freedom Flotilla, a bordo due italiani.

Freedom Flotilla, attivisti arrivati nel porto israeliano di Ashdod. Sono in stato di fermo - Tra loro, anche due italiani, per il rientro dei quali il governo italiano si è già messo in ... Scrive tg.la7.it

