Calciomercato Juventus | tre cessioni per finanziare l’acquisto dell’estate Chi sono i giocatori con le valigie in mano pronti a lasciare Torino Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus: tre cessioni portare al super colpo dell'estate. Chi sono i giocatori pronti a lasciare i bianconeri. Tutti i dettagli. Il calciomercato Juventus fatica a decollare, ma la strategia della dirigenza è chiara e ambiziosa. Come riportato da Sportmediaset, il club bianconero, prima di poter sferrare l'attacco decisivo ai suoi obiettivi in entrata, deve necessariamente fare cassa attraverso tre cessioni eccellenti. Il Direttore Generale Damien Comolli ha un piano preciso in mente: raccogliere un tesoretto da circa 90 milioni di euro per finanziare il colpo richiesto da Igor Tudor.

