Carenza di manodopera per le attività di raccolta in Abruzzo Difficile da trovare e ancor più da trattenere

La Cia Abruzzo accende i riflettori sulla carenza di manodopera per le attività di raccolta: una problematica che sta diventando strutturale per l’agricoltura regionale. Se da un lato è già complicato trovare lavoratori stagionali disponibili, dall’altro è ancora più difficile mantenerli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: carenza - manodopera - attività - raccolta

Carenza di manodopera in Italia: ITA2030 lancia JOIN per colmare il gap - La carenza di manodopera in Italia ha comportato solo nel 2023 una perdita di valore aggiunto pari a 43,9 miliardi di euro, ovvero il 2,5% del Pil italiano, un'emergenza che ITA2030, l'associazione a supporto del Terzo settore, crede si possa risolvere "almeno in parte col contributo dei cittadini stranieri".

Carenza di manodopera per le attività di raccolta. in Abruzzo, Difficile da trovare e ancora più difficile da trattenere; Agricoltura, Cia Abruzzo: “Manodopera difficile da trovare e ancora più difficile da trattenere”; Carenza di lavoratori in agricoltura, l’imprenditrice Minguzzi lancia l’allarme: “Non abbiamo più braccia”.