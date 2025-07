WWE | Scontro verbale tra GUNTHER e CM Punk a SummerSlam sarà guerra

Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, le tensioni tra il WWE World Heavyweight Champion GUNTHER e CM Punk sono esplose in un confronto verbale infuocato, a pochi giorni dal loro attesissimo match a SummerSlam. THE GOAT HAS ARRIVED HERE COMES GUNTHER #WWERAW pic.twitter.comv1cecKFv6l — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) July 29, 2025 La sua musica del campione risuona nell’arena metre si dirige verso il ring tra i fischi del pubblico. Prendendo la parola, GUNTHER si congratula ironicamente con sé stesso per aver tenuto testa, a suo dire, al “migliore al mondo” al microfono. Sottolinea come la scorsa settimana sia riuscito a lasciare CM Punk senza parole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

