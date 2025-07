Con il suo atteso debutto alla guida del Grande Fratello, previsto per ottobre su Canale 5, Simona Ventura sta lavorando con i vertici della rete alla definizione degli ultimi tasselli del cast, e tra questi c’è un elemento chiave: l’opinionista in studio. Se nelle ultime edizioni il format ha spesso optato per una coppia, quest’anno si pensa a un’unica voce, come ai tempi di Alfonso Signorini o, più recentemente, Cesara Buonamici. E proprio in questa scelta si starebbe creando il primo contrasto dietro le quinte: Ventura vorrebbe fortemente Tommaso Zorzi, ma sembra che Mediaset stia valutando una strada diversa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello, Simona Ventura vuole Zorzi come opinionista, ma Mediaset ha un’altra idea: ecco chi