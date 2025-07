Minaccia automobilisti in strada arrestato dalla Polizia locale di Senago

Un uomo evidentemente ubriaco ha minacciato automobilisti e molestato passanti in strada a Senago, fino a quando non è stato fermato dalla Polizia locale con il bastone. Giornata movimentata quella di lunedì 28 luglio a causa di un soggetto con precedenti penali di Varedo il quale, in preda ai fumi dell’alcool, ha seminato il panico . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: automobilisti - strada - polizia - locale

Due marmotte litigano al centro della strada: gli automobilisti si fermano e riprendono la scena - In un video diventato virale che arriva dalla Cina, due marmotte litigano e si spintonano animatamente in mezzo alla carreggiata.

Codice della Strada, cambia di nuovo tutto: più libertà per gli automobilisti - Il Codice della Strada va incontro ad altri cambiamenti, si allenta la stretta sugli automobilisti: ecco il motivo La prima parte del 2025 è stata all’insegna di discussioni piuttosto animate nel panorama italiano su vari temi, in particolare per quanto riguarda l’introduzione delle nuove norme del Codice della Strada.

Morto schiacciato dal trattore in strada, gli automobilisti cercano di liberarlo - Barberino Val D’Elsa, 10 giugno 2025 – Una tragedia che è costata la vita a un uomo residente nel Comune di Barberino Tavarnelle, quella che si consumata poco dopo le 9 di martedì 10 giugno in via della Repubblica in località San Filippo a Barberino Val D’Elsa.

VIALE SFORZA, CEDE LA STRADA: VIGILI DEL FUOCO E POLIZIA LOCALE AL LAVORO Emergenza in viale Gian Galeazzo Sforza ad Abbiategrasso nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 luglio. L’allarme è scattato quando alcuni automobilisti in transito al Vai su Facebook

Controlli della Polizia Locale di Modena nel weekend, 7 automobilisti positivi all’alcol test; Sicurezza e vivibilità delle strade, la polizia locale si dota di un nuovo strumento per contrastare la sosta selvaggia; STRETTA SULLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PIOGGIA DI SANZIONI DELLA POLIZIA DI STATO E DELLA POLIZIA LOCALE PER AUTOMOBILISTI E MOTOCICLISTI INDISCIPLINATI - Questura di Catania | Polizia di Stato.

Polizia locale in campo: alcol e cinture sganciate, sette patenti ritirate - In tutto, i veicoli controllati sono stati 44, mentre 45 sono state le persone identificate. Si legge su laprovinciacr.it

Cinque cagnolini scappano in strada, salvati dalla polizia locale - Hanno notato la porta di casa aperta, spinti dalla curiosità. Secondo primocanale.it