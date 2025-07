Colombia condannato l’ex presidente Uribe | Giornata fondamentale per la costruzione della memoria collettiva

Il processo all’ex presidente della Colombia Alvaro Uribe Vélez entra in una nuova fase. Lunedì 28 luglio, la giudice Sandra Liliana Heredia ha dichiarato Uribe, l’uomo più potente dell’estrema destra colombiana degli ultimi decenni, responsabile per avere corrotto testimoni affinché mentissero a suo favore in un’indagine separata sui suoi presunti legami con gruppi paramilitari di estrema destra, responsabili di violazioni dei diritti umani. La giudice ha ritenuto l’ex presidente, che ha guidato il Paese dal 2002 al 2010, responsabile anche di frode processuale. La condanna è in primo grado e prevede la possibilità di appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Colombia, condannato l’ex presidente Uribe: “Giornata fondamentale per la costruzione della memoria collettiva”

In questa notizia si parla di: presidente - uribe - colombia - condannato

Colombia: spari al comizio, gravemente ferito il candidato presidente Miguel Uribe - È in gravissime condizioni Miguel Uribe, 39enne senatore di destra e candidato alle presidenziali della Colombia in programma nel 2026, ferito dopo essere stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco – due alla testa e uno al ginocchio – durante un comizio a Bogotà.

Colombia, presidente Petro: “Uribe è vivo, ora rintracciare i mandanti” - Sgomento in Colombia per l’attentato che ha colpito il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, possibile candidato alle elezioni presidenziali del Paese del prossimo anno.

ULTIM'ORA Colombia, condannato l’ex presidente Uribe Un tribunale colombiano ha condannato l’ex presidente Álvaro Uribe per avere spinto delle persone a testimoniare il falso, rendendolo il primo ex presidente del Paese ad essere dichiarato colpevole Vai su X

Colombia: ex presidente Uribe condannato in primo grado per corruzione e frode in processo; Colombia, condannato l’ex presidente Uribe: “Giornata fondamentale per la costruzione della…; L'ex presidente colombiano Álvaro Uribe è stato condannato per aver convinto alcune persone a testimoniare il falso in un processo.

Colombia, condannato l’ex presidente Uribe: “Giornata fondamentale per la costruzione della memoria collettiva” - Storica sentenza contro l'ex presidente colombiano per aver manipolato testimoni nel caso sui legami con gruppi paramilitari ... Riporta ilfattoquotidiano.it

L’ex presidente colombiano Álvaro Uribe è stato condannato per aver convinto alcune persone a testimoniare il falso in un processo - Lunedì un tribunale di Bogotà, la capitale della Colombia, ha condannato in primo grado l’ex presidente del paese Álvaro Uribe per aver indotto alcune persone a testimoniare il falso in un altro proce ... ilpost.it scrive