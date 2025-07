Lasciamo decidere i torinesi se Torino è da Crazy Pizza | Briatore risponde a chi critica con i posti di lavoro | Il video

"Lasciamo decidere ai torinesi se Torino è da Crazy Pizza. È l'invito che Flavio Briatore ha rivolto dai suoi canali social dove ha 1 milione e 800 mila follower.L'imprenditore piemontese in un video ha letto alcuni passaggi di alcuni articoli recentemente pubblicati dai giornali della stampa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: lasciamo - decidere - torinesi - torino

Diretta streaming dalla Sala Rossa della seduta del Consiglio Comunale a partire dalle ore 13 Ordine dei lavori: http://www.comune.torino.it/consiglio/ Vai su Facebook

Lasciamo decidere i torinesi se Torino è da Crazy Pizza: Briatore risponde a chi critica con i posti di lavoro | Il video; Briatore contro i giornalisti torinesi: “Scrivono str… Il mio Crazy Pizza è un’esperienza”; Un altro Consigliere lascia l'Idv, Cermignani passa a 'Diritti e Libertà'.

"Lasciamo decidere i torinesi se Torino è da Crazy Pizza": Briatore risponde a chi critica con i posti di lavoro | Il video - È l'invito che Flavio Briatore ha rivolto dai suoi canali social dove ha 1 milione e 800 mila follower. Secondo torinotoday.it

Briatore contro i giornalisti torinesi: “Scrivono str… Il mio Crazy Pizza è un’esperienza” - L’imprenditore all’attacco sui social: “I cronisti non servono portano zero posti di lavoro, io ne creo 25- Come scrive torino.repubblica.it