Atp Toronto 2025 oggi in campo Musetti e Arnaldi | orario dove vederlo in tv

Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, martedì 29 luglio, scendono in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Nel tabellone del singolare maschile del Masters 1000 canadese, Musetti affronta al secondo turno l’australiano James Duckworth e Arnaldi se la vedrĂ con un altro australiano, Tristan Schoolkate. Il match di Musetti è il secondo sul campo centrale dopo la sfida Perricard-Rune che apre il programma alle 12.30 ora locale, le 18.30 in Italia. E’ quindi probabile che il carrarino non scenderĂ in campo prima delle 20 ora italiana. Arnaldi-Duckworth chiude invece il programma del campo 4 nella tarda serata italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: campo - musetti - arnaldi - toronto

Internazionali d’Italia 2025, Musetti e Passaro a caccia degli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev - Si torna in campo per i sedicesimi della parte bassa del torneo maschile e per quelli della parte alta del tabellone femminile.

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka.

Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Cerundolo. In campo anche Musetti e Paolini | Orari e tv - Prosegue l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025, l’altoatesino ha sconfitto Mariano Navone all’esordio con una prestazione convincente, mentre ieri si è sbarazzato di Jesper de Jong in due set.

#Paolini scende in campo a #Montreal, esordio per #Musetti e #Arnaldi a #Toronto Vai su X

ATP 1000 Toronto 2025 Il tabellone del Master 1000 del Canada. Senza i top players Sinner, Alcaraz e Djokovic, Alexander Zverev è la testa di serie n. 1. Lorenzo Musetti (n. 3) sorteggiato nella metà del tedesco. I primi turni degli azzurri : Musetti b Vai su Facebook

Atp Toronto 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orario, dove vederlo in tv; Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi: partite e orari; Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi 29 luglio: partite e orari di Musetti, Arnaldi e Paolini.

Musetti-Duckworth, secondo turno Masters 1000 Toronto: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista carrarino, testa di serie numero 3 del tabellone, cerca una vittoria che manca dal quarto di finale del Roland Garros contro Frances Tiafoe ... Riporta msn.com

Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi 29 luglio: partite e orari di Musetti, Arnaldi e Paolini - Duckworth, secondo turno del Masters 1000 di Toronto, si gioca oggi martedì 29 luglio sul Centre Court dopo il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune che inaugura il programma alle ... Secondo today.it