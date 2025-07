Giuseppe Colonna, per tutti Peppino, non c'è più. A darne notizia sui social l'associazione Vico Corridoio, che si associa al profondo dolore della famiglia per la perdita del caro Peppino, fondatore dell'omonimo panificio di via Manzoni. Panificatore storico di Foggia, lascia una moglie e tre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it