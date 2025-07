Federico Monzino, il pr milanese amico di Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova, ammette di aver inviato gli audio a Corona e sostiene di averlo fatto per la “sua” Martina. “È stata lei ad avermi autorizzato esplicitamente a girare i messaggi a Fabrizio. Era con me quando abbiamo deciso di inoltrare tutto dal mio telefono. In quel momento, Martina ne era perfettamente consapevole” dichiara Monzino al Corriere della Sera. Quando scrive a Corona, il pr afferma: “Si fa una cosa fatta bene, per far uscire la Marti al massimo, perché le voglio bene”. E aggiunge: “Uno scoop della Madonna”. Monzino sottolinea: “Fabrizio non mi ha costretto né ingannato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Raoul Bova, Monzino: “Io e Martina Ceretti siamo più che amici, ma ora non mi parla più. Lei era d’accordo all’invio degli audio”