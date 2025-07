Firenze, 29 luglio 2025 – Un investimento strategico da quasi 4,8 milioni di euro per ampliare e rinnovare l’assistenza ospedaliera. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva e semi-intensiva dell’ospedale Santa Maria Annunziata, che sarà ospitato al piano terra dell’edificio, negli spazi precedentemente occupati dal pronto soccorso. Un progetto importante, che potenzia l’offerta sanitaria e migliora significativamente l’organizzazione degli spazi e dei flussi all’interno della struttura. Una volta conclusi gli interventi, il nuovo reparto potrà accogliere fino a 22 posti letto, di cui 14 dedicati alla terapia intensiva e 8 alla terapia sub-intensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Maria Annunziata, al via il cantiere per la nuova terapia intensiva: 22 posti letto in spazi rinnovati e tecnologici